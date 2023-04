PCPR prende suspeito de vender ingressos falsos para show do Coldplay

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu um homem de 23 anos por estelionato após vender ingressos falsos para o show da banda Coldplay, ocorrido em março deste ano, em Curitiba. Ao menos dez pessoas foram vítimas do crime. A captura aconteceu na quinta-feira (20), em Irati, nos Campos Gerais.





De acordo com as investigações, o jovem encaminhava para as vítimas o próprio RG e comprovante de endereço com objetivo de passar credibilidade e, posteriormente, aplicar o golpe. No dia do show, a medida em que as vítimas tentavam entrar no evento eram barradas e o sistema emitia um alerta informando que o ingresso já havia sido utilizado.

“A investigação continua para saber se existe a participação de outras pessoas, ou se ele agiu sozinho. Suspeitamos que ele tenha ido ao show, chegado antes de todas as pessoas para as quais vendeu os ingressos clonados, informando que iria devolver o dinheiro de algumas delas, dizendo ser estudante de direito, e sabia como cobrar alguém.”, afirma o delegado da PCPR Diego Troncha.





Após o evento, as vítimas denunciaram o fato. A PCPR iniciou as diligências a fim de elucidar o caso.