PF 'desbarata' quadrilha de contrabando de cigarros que pagava propina para policiais no PR

Foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Umuarama 20 mandados de busca e apreensão e sete de prisão, para cumprimento nas cidades de Umuarama, Tamboara, Paranavaí, Diamante do Norte e Cruzeiro do Oeste.

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (20), na região Oeste do Paraná, uma operação para desarticular uma organização criminosa que vinha atuando na importação, transporte, depósito e comercialização de cigarros contrabandeados na região de fronteira com o Paraguai. Entre os investigados, estão policiais que facilitariam a passagem de batedores e caminhões de cigarros, evitando que fossem abordados em três postos de fiscalização de rodovias no Estado.





A ação, que contou com o auxílio da Corregedoria da Polícia Militar do Estado do Paraná, mobilizou cerca de 100 policiais federais e militares. A investigação perdurou por cerca de sete meses e, durante este período, a Polícia Federal conseguiu identificar e vincular vários carregamentos de cigarros paraguaios com as atividades da organização criminosa.





De acordo com a PF, a quadrilha era baseada em Umuarama, onde residiam os principais líderes e operacionais do grupo. A investigação indica que eles seriam responsáveis por trazer o material contrabandeado para o Brasil e o esconder em galpões espalhados pela cidade. Após alguns dias guardados, eram levados para os grandes centros do País.

