PM apreende aproximadamente R$ 1 milhão em mercadorias em Sertanópolis

Uma viatura da Polícia Militar apreendeu na tarde de sexta-feira (5) aproximadamente R$ 1 milhão de reais em mercadorias em Sertanópolis. A viatura do 30º BPM (30º Batalhão de Polícia Militar) realizou a abordagem com a equipe policial de 1° de Maio de um veículo Renault Logan de cor branca, na avenida 6 de Julho, área central.

Havia a suspeita de que poderia estar carregado de produtos contrabandeados, situação que foi confirmada após a inspeção do interior do veículo e do porta-malas. Havia várias caixas e sacolas de produtos de contrabando.





Os policiais deram voz de prisão a todos os ocupantes do veículo, um homem de 27 anos, uma mulher de 36 anos e outra mulher de 50 anos. Eles foram encaminhados ao DPM (Destacamento da Policia Militar) de Sertanópolis para lavratura do boletim de ocorrência, mas isso não foi possível porque os nomes repassados não constavam em sistema.





Os policiais foram orientados a deslocar para a sede da Polícia Federal, em Londrina, para lavrar o boletim de ocorrência e onde foi feita a revista pessoal nas mulheres detidas por agente da Polícia Federal feminina e a realização dos procedimentos legais.