PM de Rolândia promove simulado de combate a crimes violentos nesta terça

A partir das 23h desta terça-feira (18), o 15° BMP (Batalhão de Polícia Militar) de Rolândia irá promover um exercício simulado de combate a crimes violentos no município.

Publicidade

Publicidade

O exercício ocorre em dois pontos: na sede do Batalhão, localizado no Jardim Novo Horizonte, e no prédio do Banco do Brasil, região central. Apesar de não oferecer riscos, o 15°BPM pede que a população evite a circulação nos bairros Novo Horizonte, Vila Oliveira e centro durante a execução do simulado.

Publicidade

Publicidade

As vias onde ocorrerão o treinamento serão interditadas e policiais vão indicar caminhos alternativos pára quem precisar passar pelo local no momento da simulação. A PM pede que todos mantenham a calma, pois haverá um intenso fluxo de pessoas, viaturas e barulho de balas de festim.





LEIA TAMBÉM:

Publicidade





Após acusação de ingerência política, PM garante Villa no 5º Batalhão

Publicidade





Mulher pede ajuda para PM em grupo de Whatsapp e dupla de assaltantes é presa em Londrina



Publicidade