Homem invade casa e furta celular e perfume enquanto vítima o observa em Apucarana

Um homem foi acusado de invadir a casa de um casal e de furtar um celular e um perfume feminino no Jardim Colonial, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada desta quarta-feira (15).





A vítima, uma mulher de 55 anos, chamou a Polícia Militar e contou aos agentes que estava dormindo em seu quarto quando viu o homem furtando o celular e o perfume.

A mulher disse, ainda, que o acusado usou a lanterna do aparelho para olhar dentro de um guarda-roupa, em busca de outros itens para furtar.





Nesse momento, a vítima chamou seu esposo, que dormia ao seu lado na cama. O homem se mexeu e, com isso, o suspeito saiu do quarto, indo até a sala, onde abriu uma das portas da estante para procurar por outros objetos.





Na sequência, o suspeito teria saído da casa e pulado o muro. O acusado não foi encontrado e os objetos furtados não foram recuperados.