PM prende suspeito com pistola e caderneta do tráfico na zona norte de Londrina

Um suspeito foi detido neste sábado (22), no assentamento Aparecidinha, em Londrina, guardando uma pistola que seria entregue ao chefe do tráfico local. Dentro do imóvel, os policiais encontraram uma caderneta com anotações relativas a transações de drogas.





O suspeito foi abordado após denúncia de que um indivíduo estaria em uma motocicleta preta com uma arma de fogo que seria entregue ao chefe do tráfico local. Ao chegar ao local, os PMs identificaram o moto com as mesmas características, com uma pessoa com as mesmas descrições.

Com o suspeito, nada ilegal foi encontrado, mas, ao ser informado do teor da denúncia, disse que a pistola não estava com ele, mas dentro de seu guarda-roupas. Porém, disse que mais nada de ilícito seria encontrado no local.





Ao entrar em casa, os policiais encontraram a pistola 9mm, com 17 munições no armamento mais 27 prontas para alimentarem o armamento. Além disso, encontraram R$ 5 mil em dinheiro e um caderno com anotações referente ao lucro do trafico, com as denominações semelhantes aos da embalagem onde estava acondicionado o dinheiro.





Ao ser interrogado pelos policiais, o suspeito disse que era responsável por guardar os pertences que são de propriedade de “pessoa que não pode identificar”.





Diante disso, o suspeito foi levado para a Polícia Civil, para a lavratura de flagrante delito, sem o uso de algemas.