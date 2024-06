Polícia aguarda laudos periciais sobre incêndio em pátio de veículos em Londrina

No dia 13 junho, o pátio de veículo da Polícia Civil, na rua Luís Pasteur, na zona oeste, registrou um grande incêndio após um homem ter ateado fogo em uma vegetação entre o muro do local e a casa dele . De acordo com o delegado Bruno Trento, o inquérito policial ainda não foi concluído porque depende dos laudos periciais do Instituto de Criminalística com a causa e a dimensão exata do incêndio, incluindo o tamanho do dano ao patrimônio público.





Em oitiva, o suspeito que aparece nas imagens das câmeras de segurança confirmou que colocou fogo na vegetação , mas disse que a intenção era apenas suprimir o mato próximo da residência.

O tentente do Corpo de Bombeiros Cristian Dal'Maso Ferreira detalha que foram ao menos quatro horas e meia de trabalho intenso para conter as chamas. A sorte, segundo ele, foi que os veículos que foram tomados pelo fogo não apresentavam risco direto para os moradores da região. "Toda aquela fumaça se espalhou por Londrina, então a gente colhe os problemas disso", pontua.





