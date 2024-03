Polícia apreende 150 mil maços de cigarros contrabandeados em Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na tarde desta quinta-feira (7), cerca de 150 mil maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, na PR-317, próximo à entrada do Aeroporto de Maringá. Os cigarros estavam escondidos atrás de uma carga de alho em uma carreta.





Segundo a PRF, alguns agentes que estavam na rodovia perceberam que o condutor de uma carreta Scania T113, com placas de Foz do Iguaçu/PR, demonstrou uma conduta evasiva no trânsito ao perceber a viatura policial.

Com isso, os agentes deram ordem de parada para realizar a abordagem ao motorista e ao veículo. Durante a fiscalização, os policiais encontraram, no baú do veículo, os cigarros vindos do Paraguai. Os itens estavam escondidos.





O condutor da carreta, um homem de 60 anos, contou aos agentes que mora em Ciudad del Este, no Paraguai, e que foi contratado para pegar o carregamento de cigarros em Foz do Iguaço e levá-lo até o Estado do Espírito Santo, onde, após a entrega, receberia um quantia em dinheiro.

De acordo com o motorista, havia cerca de 11 toneladas de alho no veículo, que foram utilizadas somente para esconder os cigarros contrabandeados.





O condutor, de nacionalidade paraguaia, foi preso em flagrante e foi encaminhado à Delegacia da PF (Polícia Federal), em Maringá, junto com a carreta e as cargas apreendidas.





Inicialmente, o homem deve responder pelo crime de contrabando, que pode ter pena de dois a cinco anos de reclusão.