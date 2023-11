Polícia Civil cumpre mandados de busca e apreensão em Londrina em ação contra pirataria digital

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) cumpriu dois mandados de busca e apreensão contra suspeitos de pirataria digital nesta terça-feira (28).





A ação faz parte da Operação 404, fase 6, de repressão a crimes praticados contra a propriedade intelectual na internet. Essa é uma mobilização internacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, por meio da Secretaria Nacional de Segurança Pública e polícias civis dos estados.

Publicidade





Os mandados foram cumpridos nos municípios de Londrina e Assis Chateaubriand. Foram apreendidos equipamentos eletrônicos, celulares, notebooks e computadores que auxiliarão no andamento das investigações.





A ação integrada no combate à pirataria online de conteúdos audiovisual, jogos e músicas foi deflagrada com a colaboração da embaixada do Reino Unido no Brasil, da Indecopi (Instituto Nacional de Defesa da Concorrência e Propriedade Intelectual) do Peru, além da cooperação de associações de proteção da propriedade intelectual no Brasil.