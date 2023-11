Irmão aciona Polícia Militar e alega que irmã é mantida em cárcere privado por namorado em Londrina

Um homem acionou a PMPR (Polícia Militar do Paraná) na tarde desta segunda-feira (27) alegando que sua irmã estaria sendo mantida em cárcere privado por seu namorado em uma residência no Jardim Igapó, na Zona Sul de Londrina.





Uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o local e encontrou o irmão da suposta vítima. De acordo com o homem, a irmã teria conhecido um rapaz há cerca de um mês e estaria morando junto com o namorado.

O homem contou aos policiais, ainda, que tem recebido mensagens frequentes da irmã dizendo que está sofrendo violência doméstica. A mulher alegou ao irmão que tem medo de pedir para seu namorado para sair de casa, pois o homem a ameaçava de morte.





O companheiro da suposta vítima estava no local quando os policiais chegaram e foi abordado pelos policiais. Diante dos fatos narrados pelo irmão da mulher, o suspeito foi algemado e conduzido para a Delegacia.





O irmão da suposta vítima também foi levado até a Delegacia de Polícia para que pudesse formalizar a denúncia.