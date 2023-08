Polícia Civil e Polícia Federal prendem em Foz do Iguaçu estudante de psicologia que estuprou mais de 300 crianças

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com apoio da PF (Polícia Federal), prendeu preventivamente um estudante de psicologia, de 26 anos, suspeito de cometer abusos sexuais contra mais de 300 crianças e adolescentes.





A captura do jovem foi realizada na manhã desta quarta-feira (9), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Paraná. As investigações foram conduzidas com o auxílio da tecnologia.

Entre os crimes cometidos pelo indivíduo estão estupro de vulnerável, estupro de vulnerável virtual, produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil, além de aliciamento de criança para a prática de atos libidinosos.





Na ação da PCPR com a PF, foi cumprido um mandado de busca e apreensão em que foram localizados arquivos de pornografia infantil. O homem também foi autuado em flagrante por produção e armazenamento de material de exploração sexual infantil.

