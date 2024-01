Polícia Civil localiza em Minas Gerais criança paranaense que estava desaparecida desde o dia 11 de janeiro

“O casal foi identificado naquela cidade e prontamente entramos em contato com a delegacia antissequestro de Governador Valadares, que nos deu total apoio para chegar até o local. Ela foi resgatada e foram cumpridos os mandados de prisão dos suspeitos”, explicou o delegado Diego Ribeiro, do DGE de Cascavel.

Mulher de 19 anos morre após encontro com jogador do sub-20 do Corinthians em SP

A investigação foi conduzida pelo Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), da PCPR, com o apoio do GDE (Grupo de Diligências Especiais) da instituição e da PCMG (Polícia Civil de Minas Gerais).

Após uma investigação de grande complexidade, a PCPR (Polícia Civil do Paraná) localizou em Minas Gerais a menina de 3 anos que estava desaparecida desde o dia 11 de janeiro, quando foi tirada da família acolhedora com quem vivia em Cascavel, no Oeste do Estado.





A PCPR instaurou um inquérito por sequestro contra os suspeitos e vai investigar ainda se houve participação de outras pessoas no crime. A pessoa que abrigava o casal em Governador Valadares também foi conduzida à delegacia e deverá responder por favorecimento pessoal.





Foram realizados exames de lesões corporais nesta manhã, que identificaram que criança está bem e não passou por situações de violência física.

Publicidade





Juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social, a Polícia Civil está tratando agora do retorno da menina até Cascavel. Ela será encaminhada prontamente a uma família acolhedora e terá acompanhamento psicológico e de assistentes sociais.





“Agora vamos dar continuidade aos trâmites do inquérito, para poder finalizar o mais rápido possível e enviar ao Judiciário”, disse a delegada Graziela Lopes, do Nucria de Cascavel.

Publicidade





DESAPARECIMENTO





A menina desapareceu no dia 11 de janeiro, quando estava na casa de uma família acolhedora, que cuida temporariamente de crianças que vivem em abrigos, enquanto é trabalhado no processo de reinserção à família biológica ou, conforme o caso, na destituição dos vínculos familiares, para que a criação possa ser encaminhada à adoção.





A Polícia Civil do Paraná iniciou no mesmo dia as diligências para encontrar a menina, com o processo sendo conduzido em sigilo para não comprometer as investigações sobre o seu paradeiro.





Assim que o casal suspeito foi localizado em Governador Valadares, a PCPR contatou a polícia mineira para dar suporte e cumprir o mandado de prisão dos suspeitos.