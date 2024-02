Polícia Civil localiza no Paraguai criança de 7 anos desaparecida desde dezembro

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) localizou, na noite desta segunda-feira (26), o menino de 7 anos desaparecido desde o dia 15 de dezembro. A criança foi resgatada no Paraguai com apoio do Ciof (Centro Integrado de Operações de Fronteira) e o Comando Tripartite.





O pai do menino foi preso e é investigado por sequestrar o filho, na CIC (Cidade Industrial de Curitiba).

A PCPR apurou que o indivíduo e a mãe do menino são divorciados há dois anos e que após uma das visitas o pai não restabeleceu contato. Conforme as investigações, testemunhas relataram que o homem vendeu os próprios pertences e comunicou aos vizinhos que estava levando o filho para a praia. Posteriormente, foi para o país vizinho e se desfez do celular na tentativa de não ser encontrado.





Após investigações, a equipe da PCPR conseguiu a localização do homem e da criança. Na sequência, acionou o Ciof e o Comando Tripartite para auxiliar na captura do homem e no resgate. O suspeito foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal para as medidas cabíveis.