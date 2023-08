Polícia Civil prende em Porecatu homem condenado por estuprar filhas em Santa Catarina

Após diligências investigativas, o homem foi localizado no município de Porecatu e encaminhado ao sistema penitenciário, onde iniciará o cumprimento da pena.

De acordo com o delegado da PCPR Elisandro Correia, as buscas foram iniciadas após os policiais civis da PCSC entrarem em contato com a equipe policial para informar sobre o mandado de prisão em aberto.

O indivíduo foi condenado a 14 anos de reclusão após praticar o crime contra as três filhas, no ano de 2003. O autor estava foragido desde maio de 2021, quando o mandado de prisão foi expedido pelo judiciário.

A captura foi realizada nesta quarta-feira (30), em Porecatu, na região Norte do Paraná.

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prestou apoio à PCSC (Polícia Civil de Santa Catarina) durante o cumprimento de mandado de prisão em desfavor de um homem, de 60 anos, condenado pelo crime de estupro de vulnerável ocorrido em Ituporanga, em Santa Catarina.

DENÚNCIAS





Quem tiver conhecimento da prática de algum crime contra criança ou adolescente deve denunciar. A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de violência contra crianças e adolescentes.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR ou 181, do Disque Denúncia.





Se a violência estiver ocorrendo naquele momento, a pessoa deve acionar a Polícia Militar, por meio do 190.

OPERAÇÃO SHAMAR





A ação faz parte da Operação Shamar, iniciada no dia 21 de agosto de 2023. A operação é coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e acontece em todo o país. Diversas ações, em conjunto com as demais forças de segurança, são realizadas visando coibir a violência contra a mulher.





A iniciativa promove ações repressivas, educativas e de acompanhamento de medidas protetivas divididas entre as forças de segurança pública.