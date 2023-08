Polícia Federal deflagra operação para investigar tráfico de armas e drogas no Paraná

A PF (Polícia Federal) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (31), a Operação Impuro, que investiga fatos ligados à apreensão de 82 armas e duas toneladas de maconha, ocorrida em 16 de julho deste ano em Cambé (Região Metropolitana de Londrina). A ação conjunta envolve as Delegacias da PF de Foz do Iguaçu e de Londrina.





Nesta manhã, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão nas cidades de São Miguel do Iguaçu (Oeste), Santa Terezinha do Itaipu (Oeste) e Medianeira (Sudoeste).



A Operação conjunta visa buscar provas e envolvidos com os fatos que ensejaram o flagrante, uma vez que os ilícitos estavam escondidos em um carregamento de carne suína lícita.





Segundo as investigações iniciais, os envolvidos inseriram os entorpecentes e o armamento de guerra de forma clandestina a fim de alcançarem os compradores no destino final. Ainda há dados a serem apurados e a polícia espera responder lacunas com as buscas desta quinta-feira.