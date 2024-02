Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva contra a própria mãe em Cornélio Procópio

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente um homem de 41 anos por descumprir uma medida protetiva. A prisão aconteceu nesta sexta-feira (9), em Cornélio Procópio, no Norte do Estado.





A medida protetiva foi solicitada devido às frequentes ameaças e xingamentos que o autor fazia contra a sua própria mãe.

“Apuramos que, no dia 6 de fevereiro deste ano, o suspeito foi embriagado até a residência de sua mãe e cometeu ameaças e xingamentos contra o padrasto”, explica a delegada da PCPR Thais Orlandini Pereira.





O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS





A PCPR ressalta que trabalha constantemente no combate aos crimes contra a mulher, conduzindo investigações, solicitando medidas protetivas e realizando prisões dos autores. Além disso, solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento de investigações.





As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197 da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia.