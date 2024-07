Polícia Civil prende homem que chefiava esquema de transporte de drogas em Maringá

A Polícia Civil do Paraná, com apoio da Polícia Civil de São Paulo, prendeu um homem suspeito de chefiar um esquema de transporte de drogas em Maringá, no Noroeste do Estado. O acusado foi preso na cidade de São Paulo nesta segunda-feira (8).





O indivíduo passou a ser investigado por tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro no dia 6 de junho deste ano. Na ocasião, a Polícia Militar do Paraná encontrou 5,7 toneladas de maconha escondidas em um fundo falso de um barracão no qual funcionava uma transportadora.

Conforme explica Leandro Munin, que é delegado da Polícia Civil, as investigações, que levaram os policiais à identificação do suspeito, também apontaram que parte da droga tinha como destino o Rio de Janeiro.





"Acabamos chegando até esse indivíduo, que já havia sido indiciado anteriormente pelo transporte de cocaína em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e no Rio de Janeiro, e que estava morando na cidade de Cajati, em São Paulo", disse.

