Polícia Civil prende quatro suspeitos de furtar e roubar carros para vender peças em Londrina

A Polícia Civil prendeu em flagrante quatro homens por receptação e apreendeu mais de 100 peças veiculares com registro de furto e roubo, durante operação deflagrada em Londrina, no Norte do Paraná. As diligências tiveram início no dia 1 de julho e finalizaram nesta terça-feira (9).





De acordo com Livia Pini, que é delegada da Polícia Civil, durante a ação foram fiscalizados seis ferros-velhos e encontradas peças roubadas e furtadas, as quais foram avaliadas em mais de R$ 120 mil. Estima-se que o prejuízo das vítimas seja de R$ 1 milhão.

Além disso, a equipe policial localizou um galpão de desmanche de veículos. Conforme apurado, o imóvel estaria sendo utilizado pelo proprietário de um dos ferros-velhos para desmonte de carros roubados.





“As investigações serão intensificadas para rastrear a origem das peças e dos veículos. Simultaneamente, será requisitada à Prefeitura Municipal a cassação dos alvarás dos estabelecimentos envolvidos”, afirma a delegada.





As fiscalizações contaram com o suporte de equipamento de leitura de módulos, que permitiu a identificação imediata dos itens de origem criminosa.