Polícia Civil prende seis homens por roubarem empresa de Cambé

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) prendeu preventivamente seis homens suspeitos de participação no roubo de uma empresa, ocorrido em novembro de 2023, em Cambé (Região metropolitama de Londrina). A operação foi deflagrada na manhã desta terça-feira (3), nos municípios de Cambé, Londrina, Bela Vista do Paraíso e Leópolis.





Na ação, além das prisões, os policiais civis cumpriram seis mandados de busca e apreensão em endereços ligados aos investigados. Uma arma de fogo foi apreendida, resultando no flagrante de um homem que já possuía em seu desfavor um mandado de prisão preventiva.

Dentre os alvos, dois indivíduos já se encontravam presos no sistema penitenciário pela prática de outros delitos. Os outros quatro homens foram localizados pela equipe policial e encaminhados à delegacia da PCPR para os procedimentos cabíveis.





Dois suspeitos do crime não foram encontrados durante a ação e estão foragidos.

