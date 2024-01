Polícia Federal mira organização que fabrica produtos clandestinos de alimentação e terapia animal em Arapongas

Na manhã desta quarta-feira (31), a PF (Polícia Federal) juntamente com o Ministério da Agricultura e Pecuária deflagraram a Operação Ronda Agro, a fim de dar cumprimento a oito mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal de Londrina/PR.





A investigação mira um grupo de pessoas da mesma família que teria aberto formalmente quatro empresas no município de Arapongas/PR, cuja atividade principal é a fabricação e comercialização de suplementos minerais e produtos terapêuticos utilizados na alimentação animal, em especial, bovinos, equinos e ovinos, sem o devido registro dos estabelecimentos no Ministério da Agricultura e Pecuária.

Com isso, a produção não atende aos requisitos mínimos necessários que garantam a segurança alimentar no processo fabril dos produtos comercializados, com risco à saúde animal e humana.





Para simular a regularidade da produção, o grupo falsificava os SIF (Selos de Inspeção Federal) e comercializava os produtos principalmente por meio da Internet, diretamente aos produtores rurais.





Algumas dessas empresas estão sediadas formalmente em endereços residenciais, havendo indícios de que sejam empresas de fachada. Também há indícios de que os insumos utilizados na fabricação dos produtos sejam de origem estrangeira, importados clandestinamente.





Os investigados poderão responder pela prática, em tese, dos crimes de falsificação ou adulteração de produtos alimentícios ou medicinais e de falsificação de selo ou sinal público, cujas penas máximas, somadas, podem chegar a 29 anos de prisão.