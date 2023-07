Polícia Federal, Receita Federal e Polícia Militar apreendem 100 quilos de maconha em Cambé

Com o apoio de uma viatura da PM (Polícia Militar), foi realizada a abordagem e, durante a revista do veículo, foram encontrados cerca de 100 quilos de maconha. O condutor foi preso e encaminhado à Central de Flagrantes.

A primeira ocorrência foi registrada após a Receita Federal comunicar o transporte de drogas na área. As equipes de vigilância, então, identificaram um veículo Fiat Uno de cor branca, que levantou suspeitas.





Em seguida, novas informações levaram as equipes a monitorarem as rodovias de acesso à região Norte do Estado em busca de um veículo utilitário tipo caminhonete, de cor verde, que estaria trazendo ilícitos para Cambé.

Durante a operação, os policiais avistaram o veículo suspeito e tentaram fazer a abordagem, mas os passageiros de um sedan cinza atiraram contra os agentes.





Em resposta, a equipe policial revidou os tiros e conseguiu abordar a caminhonete verde, na qual foram encontradas aproximadamente 20 caixas de cigarros contrabandeados do Paraguai. O condutor foi detido e encaminhado à PF.





As investigações continuam para identificar outros possíveis envolvidos nas atividades criminosas.