Idoso de 72 anos morre em acidente no trecho urbano da BR-376 em Apucarana

Um idoso de 72 anos morreu após se envolver em um acidente na avenida Minas Gerais, trecho urbano da BR-376 em Apucarana, no Centro Norte do Paraná, na tarde deste sábado (4).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), que atendeu a ocorrência, o homem dirigia um Ford Fiesta e colidiu transversalmente contra um Peugeot, que era conduzido por uma mulher de 42 anos.

O idoso morreu no local do acidente e a motorista do Peugeot teve ferimentos graves. A mulher foi encaminhada para o Hospital da Providência, em Apucarana, para receber atendimento médico.





A equipe da Polícia Rodoviária Federal ficou no local até às 20h para orientar o trânsito.





Além dos policiais rodoviários federais, estiveram no local equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Civil, da Criminalística e do IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo do idoso.