Polícia Militar prende três pessoas e apreende cocaína, haxixe, crack e maconha no Jardim Nações Unidas

Com isso, a Polícia Militar abordou o carro, que era conduzido por um homem de 28 anos e tinha uma mulher de 25 anos como passageira. Durante a revista pessoal, os policiais encontraram quatro porções de cocaína com o motorista.

As denúncias apontavam, ainda, que um carro Toyota Yaris estava estacionado na residência. Ao chegarem no condomínio, os agentes visualizaram o veículo saindo da garagem.

De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), agentes do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) se deslocaram até o endereço após receberem diversas denúncias anônimas via 181. Os policiais apontam que os denunciantes alegavam que, no local, um homem portava uma arma e preparava drogas para venda.

A promotoria de Saúde Pública do MP-PR (Ministério Público do Paraná) em Londrina abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da morte de Nycolas Ronald Dias

A promotoria de Saúde Pública do MP-PR (Ministério Público do Paraná) em Londrina abriu um procedimento para apurar as circunstâncias da morte de Nycolas Ronald Dias





Os agentes revistaram o carro e encontraram uma sacola com mais cocaína no banco do passageiro. Assim, as buscas foram extendidas para o apartamento denunciado.





No local, os policiais abordaram um homem de 25 anos. O interior do apartamento também foi revistado e a Polícia Militar encontrou cerca de 1,7 quilos de cocaína, uma bucha de haxixe, 29 pedras de crack e uma porção de maconha. Todas as drogas foram apreendidas.

Publicidade





Além dos entorpecentes, os policiais encontraram e apreenderam objetos que seriam utilizados para o tráfico de drogas, como uma balança de precisão e uma faca. A PMPR também apreendeu R$ 2.416,50 em espécie, cinco celulares e munições de pistola.





Os agentes também encontraram porções de um suplemento alimentar de creatina, que, segundo o jovem de 25 anos, seria utilizado para "batizar" a droga antes da venda.





Os dois homens e a mulher foram presos e encaminhados para a Delegacia para os procedimentos cabíveis.