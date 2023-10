Prefeitura de Londrina e UEL firmam acordo para campus receber iluminação em LED

Descontentes com Ratinho Jr., professores da UEL são os primeiros a retomar greve no PR A UEL (Universidade Estadual de Londrina) é a primeira universidade do Paraná a votar a favor da greve dos professores. Por unanimidade,



Segundo o presidente da Londrina Iluminação, o segmento de energia elétrica, assim como outros que lidam diariamente com a tecnologia, deve estar em constante atualização e, por isso, o laboratório - que irá reunir técnicos da empresa e pesquisadores da UEL - será relevante.

A assessoria de imprensa da Londrina Iluminação informou que a primeira fase das instalações das novas lâmpadas já foi iniciada. Na manhã desta sexta-feira, inclusive, alguns técnicos e caminhões da empresa estiveram na UEL para trocar algumas lâmpadas em postes próximos à reitoria. Publicidade

A instalação do novo sistema de iluminação será implementado, primeiramente, no entorno do campus e a previsão é que a primeira fase do projeto leve, aproximadamente, 20 dias para ser concluída.

ACONTECIMENTO HISTÓRICO Publicidade

A reitora da UEL destacou que a assinatura do acordo entre a Prefeitura de Londrina e a UEL para a modernização do sistema de iluminação do campus é um momento histórico para a Universidade e para toda a comunidade.



UEL tem 11 cursos com cinco estrelas no Guia da Faculdade Onze cursos da UEL (Universidade Estadual de Londrina) obtiveram cinco estrelas, nível máximo, no Guia da Faculdade 2023, divulgado pelo



"Muitos docentes e alunos participaram desse projeto e ainda vão participar. Até agora, muitos estudantes já auxiliaram, por exemplo, no mapeamento do campus. Esse trabalho mostra, de forma efetiva, que, quando nós nos aproximamos e fazemos projetos que respondem a uma demanda social e colocamos nesse projeto ciência e pesquisa, temos como resultado a inovação e ações que afetam as pessoas", declara Favaro. Publicidade

O mapeamento que foi realizado entre os técnicos da Londrina Iluminação e os docentes e alunos da UEL apontou que a Universidade conta com 628 pontos de iluminação. Deste total, 291 são postes de iluminação, 157 são postes sem iluminação e 180 são postes posicionados no calçadão.

"Vamos afetar a vida de milhares de pessoas. Sempre acredito que, quando unimos forças, podemos causar uma grande diferença. Isso é um trabalho coletivo de verdade que busca uma mudança social. E aqui começa a mudança: a mudança da nossa iluminação, da nossa segurança e da nossa produção de conhecimento", destaca a reitora da UEL. Publicidade

SEGURANÇA E ACESSIBILIDADE

Durante a cerimônia de assinatura do acordo entre a Prefeitura e a UEL, o professor doutor Airton José Petris, vice-reitor da Universidade, afirmou que a modernização do sistema de iluminação no campus irá atender a uma demanda antiga da comunidade interna. Publicidade



Educação prevê mais de 300 psicólogos e assistentes sociais para atuar nas escolas estaduais A secretaria estadual da Educação do Paraná vai implantar o projeto que visa capacitar e disponibilizar psicólogos e assis