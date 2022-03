Polícia não acha marcas de agressão em corpo de influenciadora de Londrina retirado de velório

Sem o laudo, resta à polícia ouvir parentes para entender os últimos passos de Ellen. "Todos prestarão depoimento, principalmente quem tinha contato com ela", avisou Alves.

O corpo foi retirado do velório que acontecia em uma capela mortuária do jardim Bandeirantes, na zona oeste, depois da Polícia Civil receber uma denúncia anônima. O cadáver foi encaminhado para exames no IML (Instituto Médico Legal) que podem demorar até três meses.

Uma análise preliminar da Delegacia de Homicídios de Londrina descartou, mesmo que temporariamente, que a influenciadora digital Ellen Jacqueline da Silva, 39 anos, tenha sido agredida ou violentada. A mulher foi encontrada morta na madrugada da última segunda-feira (28) em um hotel no centro da cidade.

INUSITADO





O delegado argumentou que, "por precaução", pediu a remoção do corpo ao IML. "O inusitado nessa história foi o lugar, um velório. Se tivéssemos agido rápido, só com uma exumação pra responder as perguntas que ainda pairam neste caso. Daí seria um constrangimento ainda maior pra família", observou.





Ellen Jacqueline - @jac_amsterdam no Instagram - tinha mais de 46 mil seguidores. A última postagem é uma foto com as datas de nascimento e morte da influenciadora, onde mostrava a rotina como especialista em marketing digital, além de momentos familiares.