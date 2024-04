Polícia recupera bicicletas e carro furtados e prende suspeitos armados em Rolândia

No interior do automóvel, os policiais encontraram três bicicletas desmontadas.

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), recuperaram, na tarde deste domingo (7), duas bicicletas e um veículo que foram furtados. A apreensão aconteceu em frente ao Posto Rodoviário da PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina).





O condutor do veículo contou à Polícia Militar que comprou o carro por R$ 3.500 e que não sabia que o veículo tinha sido furtado. Quanto às bicicletas, disse ter comprado as três por R$ 350 cada de um homem que as vendeu em um bar.





Além das bicicletas, a equipe do BPRv encontrou um revólver calibre 38 no forro da porta do passageiro do automóvel. O homem que ocupava o lugar assumiu ser dono da arma e disse aos policiais que estava sendo ameaçado de morte.





Diante do acontecido, os dois homens foram presos e encaminhados à Delegacia de Rolândia, assim como o revólver, as bicicletas e o carro apreendidos.