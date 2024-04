Polícia Rodoviária Federal apreende fuzis e 36 quilos de cocaína em Cornélio Procópio

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) apreendeu, na manhã deste domingo, três fuzis e cerca de 36 quilos de cocaína. A apreensão aconteceu na Unidade Operacional localizada no KM 83 da BR-369, em Cornélio Procópio, no Norte Pioneiro do Paraná.





Segundo os policiais, uma equipe da PRF deu voz de abordagem a um veículo C4 Pallas, com placas de Cascavel. Durante a fiscalização, os agentes perceberam que havia irregularidades no assoalho do veículo, o que levantou suspeitas.

Os policiais, então, fizeram uma revista minuciosa, que resultou na apreensão dos fuzis calibre 556 e dos 36 quilos de pasta base de cocaínas, além de uma espingarda calibre 12.





Quando questionado pelos agentes, o condutor do carro não revelou onde deveria entregar as armas e a droga. O motorista foi preso e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Londrina, assim como os fuzis, a espingarda e o entorpecente apreendidos.