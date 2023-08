Polícia Rodoviária apreende em Rolândia 23 celulares trazidos do Paraguai

Policiais do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreenderam, na noite desta quinta-feira (24), na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), 23 celulares trazidos no Paraguai.





Os produtos foram encontrados pelos agentes durante uma fiscalização que aconteceu em frente ao posto do BPRv de Rolândia. Os policiais abordaram um ônibus que seguia de Maringá, no Noroeste do Estado, até São Paulo/SP.

De acordo com a PMPR, os celulares estavam armazenados em caixas, que foram localizadas no bagageiro do ônibus. As notas dos produtos foram verificadas e, nesse momento, os policiais encontraram erros nas descrições.





Com isso, os agentes constataram que os dispositivos, que foram trazidos do Paraguai, não tiveram os devidos impostos pagos. A PMPR conseguiu, também, identificar a empresa responsável pela encomenda.





As mercadorias foram apreendidas e entregues à Receita Federal de Londrina.