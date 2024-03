Policial civil acusado de receber propina de suspeito de homicídio é preso em Maringá

Um policial civil foi preso na manhã desta quarta-feira (20) acusado de receber propina de um investigado por homicídio. Segundo o MP-PR (Ministério Público do Paraná), o homem teria pago um valor ao para evitar que fosse encontrado e, assim, dificultar a coleta de prova.





As tratativas teriam sido intermediadas por um advogado mediante o recebimento de valores em conta bancária de terceira pessoa.

A prisão do policial civil, do advogado que fez a intermediação e de outro indivíduo aconteceu na Operação Donativos, que tem o objetivo de investigar crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, prevaricação, falsidade ideológica e crimes contra a administração da Justiça.

Os ilícitos teriam o envolvimento de agente público e particulares.





Expedidas pela 3ª Vara Criminal de Maringá, as ordens judiciais foram cumpridas em endereços relacionados aos investigados e as diligências foram acompanhadas por representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).





Além das prisões, foram apreendidos armas de fogo, dinheiro, drogas e documentos.