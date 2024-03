Governo propõe ampliar cargos na PM para atender novo batalhão em Sarandi

O governador Carlos Massa Ratinho Junior liberou, no ano passado, a realização de um novo concurso para o preenchimento de vagas na corporação. O edital ainda está em fase de construção. Em 2023 foram convocados 2.485 policiais militares para a corporação, após o concurso realizado em 2021.

Os cargos envolvem coronel, tenente-coronel, major, capitão, tenente, sargento, cabo e soldado. De acordo com o projeto, a ativação das vagas será formalizada posteriormente, por decreto, de acordo com os critérios de oportunidade e conveniência e observando a disponibilidade orçamentária e financeira.

O principal objetivo da medida é viabilizar a implantação do 32º Batalhão de Polícia Militar em Sarandi, na região Noroeste, transformando-o num espaço de atendimento da Região Metropolitana de Maringá.

O Governo do Paraná enviou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que aumenta o efetivo na ativa da PMPR (Polícia Militar do Paraná) , passando para 23.469 profissionais. São 273 cargos a mais nos quadros de oficiais e praças.

“Sempre que se abre um novo batalhão, fazemos o pedido de criação de vagas para atender essa nova estrutura, como é o caso de Sarandi. O preenchimento será feito via concurso público, que está em processo de elaboração”, explicou o comandante-geral da PMPR, coronel Jefferson Silva.





O 4º BPM, de Maringá, atende atualmente 718.057 habitantes e uma área de quase 3 mil quilômetros quadrados. Com o 32º BPM, as cidades de Mandaguaçu, Marialva, Paiçandu e Sarandi, que reúnem uma população de 237.725 habitantes, passam ao novo batalhão, que deve ocupar inicialmente a sede da 4ª Companhia do 4º BPM.





Com isso, o 4º BPM vai atender exclusivamente Maringá, cidade mais populosa e que ocupa uma área de 486 quilômetros quadrados, dentro da área de abrangência do 3° Comando Regional da PMPR.