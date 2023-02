Prefeitura apura truculência da GM de Londrina após jogo da seleção na Copa do Mundo

A Corregedoria-Geral da Prefeitura de Londrina investiga a atuação da GM (Guarda Municipal) contra torcedores após o jogo de estreia do Brasil na Copa do Catar, no ano passado. A sindicância foi aberta no final de dezembro após diversas acusações de uma possível conduta violenta dos guardas municipais contra torcedores que comemoravam a vitória do Brasil sobre a Sérvia.





Os guardas foram chamados para atender denúncia de som alto na rua Paranaguá, onde ocorreu a confusão entre torcedores e GMs. O processo de apuração, aponta o corregedor-geral do município, Jefferson Bento Costa, é sigiloso. Ele destacou que a sindicância “é um procedimento que tem como finalidade investigar os fatos denunciados para identificar quem praticou a irregularidade e detalhar qual foi a suposta conduta praticada pelo servidor público municipal”, assim como “colher elementos que possam comprovar a prática do ato irregular”.

Costa, no entanto, não comentou sobre o número de guardas envolvidos e os materiais que estão sendo usados como base para a investigação. A sindicância tem um prazo de duração de cem dias, a partir da data de instauração, e pode ser prorrogado por mais cem.





Caso a sindicância aponte “autoria e fortes indícios de materialidade, será indicado um processo administrativo disciplinar contra os servidores que, supostamente, praticaram atos irregulares”.





