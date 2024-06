Preso homem de 58 anos que abusou de afilhada em Maringá

Um homem de 58 anos que abusou de duas meninas de 9 e 11 anos - uma delas afilhada dele - foi preso na manhã desta sexta-feira (14) em Maringá (Noroeste).







Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), através do Nucria (Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente Vítimas de Crimes), houve o cumprimento a mandado de prisão expedido em virtude de sentença condenatória com trânsito em julgado - pena de 13 anos - em desfavor do condenado pelo crime de estupro de vulnerável.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O Nucria informou que consta da investigação que ele praticou atos libidinosos diversos de conjunção carnal contra as duas meninas, prevalecendo-se da relação de confiança que tinha com a família. À época dos fatos, ele era proprietário de um casa de jogos e muitas famílias com crianças frequentavam o local.

Publicidade





Foi preso no jardim Higienópolis e encaminhado ao departamento penitenciário.