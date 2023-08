Preso suspeito de quatro furtos ocorridos em Londrina

Um homem foi preso preventivamente na manhã desta sexta-feira (4) suspeito de quatro furtos ocorridos em Londrina. Segundo a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a ação ocorreu no mesmo município.





Conforme o delegado da PCPR Matheus Prado, o indivíduo é investigado pela prática de crimes em residências nos meses de março e abril deste ano.

Publicidade

Publicidade





“As investigações demonstraram que o homem, que se encontra monitorado por tornozeleira eletrônica, esteve presente nos dias e horários dos crimes. Além disso, em todos os casos, ele utilizou um veículo de cor branca para transportar os objetos subtraídos”, diz Prado.





Os policiais civis cumpriram três mandados de busca e apreensão e uma ordem de apreensão de automóvel. Foram apreendidos o veículo utilizado no crime, roupas do suspeito, objetos pertencentes às vítimas, como relógios e equipamentos de pesca, além de R$ 6,5 mil em espécie.





O indivíduo será indiciado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo em continuidade delitiva. Ele foi detido e encaminhado ao sistema penitenciário.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de maneira anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia.