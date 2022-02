PRF apreende moto de R$ 5 mil, com mais de R$ 7 mil em multas, na região de Apucarana

Uma moto foi recolhida após uma ultrapassagem perigosa na BR-376, por volta das 11h desta quinta-feira (3), em Califórnia, região de Apucarana. Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o motociclista quase atropelou um dos policiais durante a manobra proibida. Ao abordarem o homem, foi constatado que a moto tinha R$ 7 mil em multas pendentes, sendo mais que o valor do veículo, que, segundo a tabela Fipe, vale R$ 5,5 mil.



Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE

De acordo com os policiais, as multas são por embriaguez ao volante e realização de manobras perigosas, praticadas dentro município de Califórnia. Não há certeza se todas foram cometidas pelo abordado.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





A moto foi encaminhada ao pátio da PRF e só poderá ser retirada após a regularização de todas as pendências administrativas.





Além do ocorrido, a fiscalização informou que outros seis autos de infração foram lavrados, sendo por condução de veículo com pneu ressolado, com lâmpadas queimadas, sem licenciamento, com característica alterada (estrutura metálica para cargas), sem o uso de óculos e pela ultrapassagem pelo acostamento, totalizando 35 pontos e mais de R$ 2,5 mil em multas.