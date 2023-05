PRF resgata adolescentes em situação vulnerável em rodovias do Paraná

Quatro adolescentes foram resgatados pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no Paraná durante a Operação Domiduca, que encerrou nesta quinta-feira (18). A ação aconteceu em todo o Brasil, com início em 2 de maio, com objetivo de combater a exploração sexual e a violência contra crianças e adolescentes.





Os quatro flagrantes no Paraná foram devido à situação de vulnerabilidade, não houve comprovação de exploração sexual ou violência física, mas os fatos seguem sendo investigados devido aos indícios. Três casos ocorreram na BR-373, em Ponta Grossa. Em um deles uma menina de 16 anos foi resgatada em um posto de combustíveis depois que a PRF foi acionada por um taxista. Ela queria uma corrida até a região da tríplice fronteira, onde iria morar com uma tia.

A garota revelou aos policiais que chegou até Ponta Grossa pegando carona, disse ainda que sofria agressões do padrasto, por isso havia fugido de casa, em Rio do Sul/SC, há dois dias. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar e a Polícia Civil também foi acionada para apurar as agressões.