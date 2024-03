Adolescente é apreendida acusada de furtar garrafas de whisky em supermercado de Londrina

Uma adolescente foi apreendida após ser acusada de furtar garrafas de whisky em um supermercado na avenida Juscelino Kubitschek, na área central de Londrina, na noite desta quarta-feira (6).





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) foi até o estabelecimento comercial após receber uma denúncia.

No local, em contato com o segurança do estacionamento, os policiais descobriram que duas mulheres teriam sido flagradas pelas câmeras de segurança furtando garrafas de bebidas alcoólicas. De acordo com o profissional, os seguranças tentaram abordar as suspeitas e, nesse momento, uma das mulheres fugiu.





A outra mulher, por sua vez, foi identificada como uma adolescente e, durante uma busca pessoal em sua mochila, os seguranças encontraram seis garrafas de whisky, que, juntas, somavam o valor de R$ 1.029,40.





A adolescente foi apreendida pela Polícia Militar e foi encaminhada para a Central de Flagrantes para as providências.