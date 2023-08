Professor é afastado por suspeita de assédio sexual contra estudantes em Tapira

Um professor de uma escola estadual de Tapira (Noroeste) foi afastado por suspeita de assédio sexual contra pelo menos três estudantes. O homem era docente do Colégio Estadual São José e foi afastado de suas funções após pedido do Ministério Público por meio da Promotoria de Justiça de Cidade Gaúcha nesta quarta-feira (16). Segundo o MP, os crimes estariam acontecendo já há alguns anos contra diversas estudantes.





Além de estar afastado das funções, o homem também está proibido de ir até o colégio onde os casos aconteceram. De acordo com o MP, ele é suspeito de importunação e assédio sexual contra, ao menos, três adolescentes que estudavam no local. O MP abriu um canal para receber denúncias de possíveis outras vítimas do professor, que podem ser feitas através do telefone (44) 3675-1200 e do e-mail [email protected].

Segundo o MP, por envolver vítimas menores de idade, o processo tramita em sigilo, mas os fatos “indicam que o professor, no exercício e valendo-se de sua função pública, constrangia e intimidava as meninas com falas, gestos e toques”.





Por meio de nota, a assessoria de imprensa da Seed (Secretaria Estadual de Educação) informou que já estava ciente do caso desde maio, assim como o Núcleo Regional de Educação de Umuarama. Segundo a pasta, foi instaurado um “Processo Administrativo Disciplinar (PAD) contra o servidor, além de proceder com abertura de processo de sindicância sobre os fatos denunciados”. Acrescentou que vai colaborar com as autoridades “para os devidos encaminhamentos legais”.





