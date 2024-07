Quatro homens são presos por homicídio e ocultação de cadáver no Noroeste do PR

Quatro homens suspeitos de envolvimento em um homicídio e ocultação de cadáver foram presos pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), nesta sexta-feira (12) em Nova Londrina (Noroeste). O corpo da vítima foi localizado na terça-feira (9).





As investigações tiveram início no dia 25 de junho deste ano, após a polícia receber informações que um homem, de 25 anos, teria desaparecido no município. As diligências preliminares apontaram para homicídio qualificado com ocultação de cadáver.

Diante dos fatos, a equipe de investigação identificou os primeiros envolvidos nos crimes, os quais foram presos nesta sexta. Eles também foram autuados em flagrante por posse ilegal de munições e tráfico de drogas.





De acordo com a delegada da PCPR Anielen Magalhães, as investigações técnicas seguiram a fim de localizar o corpo da vítima e identificar demais envolvidos. As buscas pela vítima contaram com apoio da Polícia Científica, Polícia Militar do Paraná, sobrevoando a área com drone, e o Corpo de Bombeiros com mergulhadores e profissionais especializados.

Na ponte do Ribeirão do Tigre, as equipes localizaram vestígios de sangue e encontraram o corpo do homem desaparecido, o qual foi reconhecido pela genitora.





“A rapidez e a efetividade da investigação em apreço demonstram a importância da integração das forças de segurança em prol da elucidação dos crimes, e, ainda ressalta o profissionalismo de todos os envolvidos”, destaca a delegada.





Os indivíduos foram encaminhados ao sistema penitenciário.





