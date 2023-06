Rotam apreende 800 quilos de maconha após perseguição e troca de tiros em Jandaia do Sul

Equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana), do 10º BPM (Batalhão de Polícia Militar) apreenderam, na noite desta quinta-feira (29), mais de 800 quilos de maconha em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. Na ocorrência, dois homens foram presos.





A PF (Polícia Federal) solicitou o apoio dos policiais militares ao relatar que alguns indivíduos estariam fazendo o transporte de drogas vindas da região da fronteira. Os suspeitos, segundo as informações da PF, estariam dirigindo três carros, que partiram de Bom Sucesso para Jandaia do Sul.

Os policiais, então, observaram que um veículo estava parado no acostamento próximo ao trevo de acesso

da rodovia PR-466 com a BR-376 e, devido às informações preliminares, abordaram os dois homens que ocupavam o carro.

Os suspeitos entraram em contradição ao serem questionados sobre o que faziam parados na rodovia e, durante a abordagem, uma caminhonete se aproximou em alta velocidade, disparando tiros contra os policiais.