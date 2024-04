Suspeito com tornozeleira eletrônica é morto em confronto com a Polícia Militar em São Jorge do Ivaí

Um homem que usava tornozeleira eletrônica foi morto em um confronto com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) na madrugada deste domingo (31), em São Jorge do Ivaí, no Noroeste do Paraná.





Segundo informações da Polícia Militar, os agentes faziam um patrulhamento tático quando foram informados sobre uma movimentação suspeita de caminhonetes em uma área rural do Município.

Poucas horas antes, uma série de furtos de veículos foi registrada em Maringá, que fica localizada na mesma região.





Os policiais, então, foram até o local e, próximo a um barracão, foram surpreendidos pela presença de um homem, que disparou contra os agentes. A viatura foi alvejada e os policiais revidaram os tiros.





O homem foi atingido e morreu no local. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito usava uma tornozeleira eletrônica coberta com papel alumínio e fazia a guarda do barracão.





No local, foram apreendidas uma arma de fogo e duas caminhonetes.