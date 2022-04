Suspeito de assassinar ex-mulher em igreja de Londrina assume o crime, afirma a Polícia Civil

O suspeito de assassinar Ligia Fernandes Silva dentro da igreja São Luiz Gonzaga, na zona leste de Londrina, na última terça-feira (5), teria assumido a autoria do crime, afirmam as autoridades policiais da Delegacia de Defesa da Mulher, em Londrina. Ele era ex-companheiro da vítima e foi detido na tarde desta quinta-feira (7), em Rio das Pedras, região de Piracicaba, no Estado de São Paulo, após capotar o carro que conduzia.

De acordo com a PCPR (Polícia Civil do Paraná), o suspeito foi autuado em flagrante em São Paulo por porte ilegal de arma e munições – ele estava com uma pistola calibre 380. Ao ser preso, teria confessado o crime de feminicídio e relatado que a arma apreendida foi a utilizada no crime. Dois aparelhos celulares também foram apreendidos com ele, que permanecerá sob custódia das autoridades paulistas.

Ainda segundo a PCPR, Lígia não registrou boletim de ameaça ou solicitou medidas protetivas na Delegacia da Mulher de Londrina em tempos recentes. O último boletim de ocorrência registrado pela mulher, em 17 de março deste ano, foi na Delegacia de Estelionato, reportando a invasão de seu perfil numa rede social que compartilhava com o indiciado.





Um registro de lesão corporal, com solicitação de medidas protetivas, data do ano de 2018, mas, ainda de acordo com a Polícia Civil. Porém, dois dias após a concessão da medida, a própria vítima teria solicitado a revogação da medida, porque o casal havia se reconciliado.





A PCPR também informou que o suspeito não era foragido do sistema prisional, mas foi posto em liberdade mediante alvará de soltura expedido pelo TJ (Tribunal de Justiça) do Paraná em junho de 2021.

