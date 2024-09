Suspeito de assediar sexualmente adolescente é detido por populares e preso no Norte Pioneiro

Um homem acusado de assediar sexualmente uma adolescente de 14 anos foi detido pela população e preso pela PM (Polícia Militar) no município de Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná, por volta das 18h desta quarta-feira (25).





De acordo com o BO (boletim de ocorrência), a polícia foi acionado ao local pela primeira vez por volta de 13h, quando o suspeito teria tentado abusar da adolescente em uma via pública. A menina conseguiu fugir e se esconder na casa de amigos para fazer a denúncia.

A partir disso, a polícia organizou buscas pela região para encontrar o homem foragido, mas sem sucesso. Mais tarde, foram chamados mais uma vez para retornar ao local porque algumas pessoas estavam detendo o suspeito e esperando os policiais chegarem.





De acordo com o boletim, o homem estaria carregando uma faca de cozinha. Ele foi encaminhado para a delegacia e, de acordo com os policiais, já possui diversas passagens policiais por outros crimes cometidos no município.