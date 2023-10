Suspeito de receptar empilhadeira é detido pela Polícia Civil de Londrina

Médico é agredido a marteladas por marido de paciente em unidade no PR

Segundo ele, a venda, por R$ 260 mil, foi fechada por um homem que teria se passado por empresário de Goiás. Os criminosos se aproveitaram do fato de que o empresário tem “certificado de bom pagador” para adquirir o equipamento de forma parcelada.

O aviso preocupou as famílias. No recado encaminhado aos pais, a direção da escola municipal Cecília Hermínia Olive

O aviso preocupou as famílias. No recado encaminhado aos pais, a direção da escola municipal Cecília Hermínia Olive





Sem receber o pagamento, pessoas ligadas à empresa identificaram que a empilhadeira estava sendo anunciada nas redes sociais por R$ 160 mil, valor abaixo do praticado no mercado.

Publicidade





“A partir daí eles perceberam que se tratava de fato de um golpe. A gente entrou em contato com o empresário [de Goiás], que relatou que não tinha feito a compra e que estariam utilizando o nome dele de forma falsa”, explicou. O empresário também registrou boletim de ocorrência do caso no Estado onde mora.





A Polícia Civil iniciou as diligências para localizar a máquina, que estava na casa de um homem de 29 anos no Jardim Leonor (zona oeste). O equipamento estava dentro da residência, coberto por uma lona. “O homem alega que teria comprado essa máquina, só que ele já tem diversas passagens anteriores por crimes patrimoniais e furtos, tanto aqui no Paraná quanto em São Paulo”, esclareceu Dutra. O suspeito foi preso em flagrante por receptação.





A polícia acredita que outras pessoas estejam envolvidas, já que o preso por receptação não foi o responsável pela compra do maquinário nem pelo anúncio de venda nas redes sociais.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA