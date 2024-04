Suspeito de ter cometido homicídio morre em confronto com a Polícia Militar em Ibiporã

Um homem morreu após entrar em um confronto armado com a PMPR (Polícia Militar do Paraná) em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta segunda-feira (1º).





De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) recebeu informações de que um foragido, suspeito de ter cometido um homicídio em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina), estaria escondido em uma residência no Conjunto José Pires de Godoy.

O homem, ao avistar a viatura policial, tentou fugir, mas, em um determinado momento, atirou contra os policiais, que revidaram.





O suspeito foi atingido por disparos e foi socorrido por equipes do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) e do Siate (Sistema Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência), que atestaram o óbito no local.