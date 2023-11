TJ condena acusado de matar diretor de colégio de Guaravera a 42 anos de prisão

A 3ª Vara Criminal de Londrina, no Norte Central do estado, condenou a 42 anos e 7 meses de prisão um homem denunciado pelo Ministério Público do Paraná por envolvimento na morte de Paulo Sérgio Bartholomeu, diretor do Colégio Estadual de Guaravera (distrito de Londrina), ocorrida no fim de 2022. Ele foi acusado pelo crime de extorsão – qualificada pela restrição da liberdade da vítima e pelo resultado morte –, ocultação de cadáver e incêndio.





De acordo com as apurações do caso e a ação penal proposta pela 16ª Promotoria de Justiça de Londrina, o réu e ao menos um outro indivíduo torturaram e obrigaram o diretor escolar a repassar-lhes seus dados bancários para que pudessem realizar operações financeiras, retirando dinheiro da conta da vítima. Em seguida, mataram-na com golpes de faca e atiraram seu corpo em um córrego nas proximidades de Tamarana, município vizinho. Por fim, ainda incendiaram o veículo do diretor.

