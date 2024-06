Três homens são presos por traficar drogas em estacionamento de shopping de Maringá

A Polícia Militar prendeu, neste sábado (15), três homens acusados de traficar drogas no estacionamento de um shopping em Maringá, no Noroeste do Paraná.





Os agentes foram até o local após receberam a denúncia de um cliente do estabelecimento que passou pelos suspeitos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





No estacionamento, os policiais abordaram os homens, que, de fato, estavam traficando drogas.





Com os acusados, foi encontrado um quilo de crack e dois quilos de cocaína. Diante disso, todos foram presos e conduzidos à Central de Flagrantes de Maringá.