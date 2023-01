Vândalos derrubam árvores para bloquear passagem em rodovia do Norte do Paraná

Rodovias do Norte do Paraná sofreram bloqueios desde o domingo (8), dia em que golpistas insatisfeitos com o resultado das eleições presidenciais de 2022 invadiram e vandalizaram a sede do Congresso, do STF (Supremo Tribunal Federal) e o Palácio do Planalto.





De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, árvores foram propositalmente derrubadas sobre trechos da PR 092, em atos de vandalismo. Foram identificadas três árvores derrubadas, galhos de árvores obstruindo passagens em uma das pistas e pneus queimados em sete pontos, entre os kms 309 e 322 nesta segunda-feira (9).

No domingo, houve bloqueios em rodovias do Oeste do Paraná.





Ainda nesta segunda, o governo do Estado prepara ações para desbaratar acampamentos em frente a quartéis em todo o Paraná, seguindo determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal).