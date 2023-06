Velório de Luan deve começar durante sepultamento de Karoline em Cambé

O velório do estudante Luan Augusto, vítima do atentado ao Colégio Estadual Helena Kolody, em Cambé (Região Metropolitana de Londrina) está programado para começar entre as 18h e 19h desta terça-feira (20), horário aproximado do sepultamento de Karoline Verri Alves, que era sua namorada e também morreu no ataque à escola.





O velório está programado para ocorrer no salão paroquial da Igreja Matriz de Cambé, onde Karoline também foi velada. Ambos eram membros ativos da comunidade católica. Após constatado o óbito, a família autorizou a doação de córneas de Luan, o que atrasou a chegada do corpo para a vigília póstuma.

Um ato simbólico pela paz está sendo convocado para as 19h30 de quarta-feira (21), em frente ao colégio, a partir das 19h30. Em mensagem que viralizou nas redes sociais, são convocados pais, alunos, professores e a população cambeense para que se unam “em oração”.