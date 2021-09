Vigia relata agressão e roubo durante ronda em Londrina

Um vigia relatou à PM (Polícia Militar) que dois homens invadiram seu local de trabalho e lhe agrediram com pedaços de madeira na cabeça, abdômen e braço nesta terça-feira (7), na avenida Luigi Amorese, em Londrina.

O funcionário, que estava em sua ronda rotineira, contou que os suspeitos ainda roubaram vários objetos.





Ele teria sido surpreendido na cozinha, que aparece com chão sujo de sangue em imagem divulgada pela PM (Polícia Militar).



De acordo com a polícia, para acessar o local onde o homem estava, foi necessário o apoio da Rotam com equipamento adequado para cortar dois cadeados.

A ambulância do Siate (Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência) prestou os primeiros socorros ao vigia, que foi encaminhado à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol.