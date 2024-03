Brasil diz que governo de Israel 'não tem qualquer limite ético ou legal' em Gaza

Um dia após os relatos das mortes de dezenas de civis que aguardavam em fila por ajuda humanitária em Gaza, o Itamaraty voltou a criticar as ações de Israel no território palestino, empregando alguns de seus termos mais duros desde o início do conflito.





"O governo Netanyahu volta a mostrar, por ações e declarações, que a ação militar em Gaza não tem qualquer limite ético ou legal", escreveu a pasta do governo Lula (PT) em nota na manhã desta sexta-feira (1º).

Um dia antes, a facção palestina Hamas havia dito que mais de 110 civis palestinos morreram em meio a tiros de tropas israelenses enquanto aguardavam ajuda humanitária ao lado de caminhões.





Tel Aviv argumentou que os tiros de seus militares, acuados, teriam matado somente cerca de dez civis e que a maior parte das mortes e ferimentos foi causada pela aglomeração e pelos saques aos caminhões, que teriam levado a atropelamentos e pisoteamentos.

Na nota, o Ministério das Relações Exteriores, comandado por Mauro Vieira, disse que "as aglomerações em torno dos caminhões que transportavam ajuda humanitária demonstram a situação desesperadora a que está submetida a população civil da Faixa de Gaza e as dificuldades para obtenção de alimentos no território".





Relatório da Global Nutrition Cluster, ligada à ONU, retrata a presença da fome na faixa de terra adjacente a Israel. O documento diz que mais de 90% das crianças de 6 meses a 2 anos e das mulheres grávidas enfrentam o que chamam de "pobreza alimentar extrema", consumindo apenas dois ou até menos grupos alimentares por dia.

Doenças infecciosas também afetam 90% das crianças menores de 5 anos, e 70% delas tiveram diarreia nas últimas duas semanas.





O Itamaraty voltou a criticar duramente o governo do primeiro-ministro Binyamin Netanyahu, com o qual as relações do Brasil se deterioraram após o presidente Lula, em viagem à Etiópia, comparar as ações de Israel em Gaza ao Holocausto nazista de Adolf Hitler.